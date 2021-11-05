خبير عن مشروع «الطلاء الذكي» باستخدام النانو: «هيوفر كهرباء التكييف»

في ظل سعي الدولة هذه الفترة، لتقليل الأضرار الناجمة من الصناعة، وتوفير تقنيات حديثة، أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، التعاون المشترك بينه وبين شركة «نانوقوس» اليونانية، وذلك بهدف إنتاج وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية باستخدام «النانو».

وأكد وزير الإنتاج الحربي على أن التعاون لتفعيل تكنولوجيا تصنيع هذه البويات، جاء بعد إطلاق استراتيجية جديدة بالوزارة كمساهمة منهم في تنفيذ المشروعات التنموية لدفع عجلة الإنتاح للأمام، وأيضاً للمحافظة على العلاقة بين البلدين، موضحاً أنه من خلال التوسع في الاعتماد على تقنية «النانو» سيصبح بمثابة صمام أمان لمواجهة عدم استقرار الطاقات غير المتجددة المهددة في أي وقت بالاختفاء.

وقال الخبير التكنولوجي يسري زكي لـ«الوطن»، تعليقاً على مشروع «الطلاء الذكي»، إن تقنية المواد الملونة الذكية تم الحصول عليها بعد دراسات دامت لأكثر من عامين، فهي مكونة من مواد عضوية جديدة تساعد على تغير لون الطلاء على حسب درجة الحرارة أو الضوء، مؤكداً أنه تم تجربتها عملياً في دول كثيرة بالخارج.

استخدمات الطلاء الذكي

وأوضح «زكي»، أن استخدام تقنية «النانو» في الطلاء جعلتها قادرة على تقليل درجة الحرارة من خلال عكس 98.1% من الإشعاع الشمسي، الذي ينبعث معه أشعة تحت الحمراء، ويحدث ذلك لأن «النانو» تمتص حرارة أقل من الشمس مما ينبعث منها، وبذلك يكون السطح المغطى بالطلاء مبرد إلى درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المحيطة.

وأشار الخبير إلى أن هناك دهانات حالية مصنوعة لعكس الحرارة، لكنها لا تعكس أكثر من 90% من ضوء الشمس، كما أنها لا تبرد الأسطح، ويكمن السر وراء قدرة الطلاء الجديد هو أنه شديد البياض حيث يستخدم نسبة عالية من مادة «كبريتات الباريوم».

يساهم في توفير الكهرباء

وأشاد خبير التكنولوجيا، بدور وزارة الإنتاج الحربي في هذا التعاون، بموضحا أنه سيساعد على تنفيذ كل المشروعات فى مختلف المجالات، مؤكداً على أن هذا المشروع سيكون عاملا فعالا لتقليل التغير المناخي، وذلك بالتقليل من استخدام تكييف الهواء في بعض المنازل أو إلغائه تماماً، ما سيترتب عليه تقليل الانبعاثات واستهلاك الطاقة.