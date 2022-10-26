جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 في الإسكندرية.. إعدادي وثانوي

تنطلق امتحانات شهر أكتوبر 2022 في مدارس الإسكندرية، يوم الأحد المقبل في كافة المراحل الدراسية الإعدادية والثانوية، حيث تجرى الامتحانات خلال اليوم الدراسي بشكل طبيعي وتقسم على مدار الأسبوع المقبل والتي تختتم يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل وفقا المرحلة الإعدادية بينما تطيل المدة أسبوع آخر المرحلة الثانوية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 في مدارس الإسكندرية، عبر المرحلة الإعدادية والثانوية، وفقًا لما أعلنته المدارس والإدارات التعليمية في المدينة الساحلية.

جدول شهر أكتوبر في الإسكندرية للمرحلة الإعدادية

يوم الأحد 30 أكتوبر: الجبر والتربية الفنية.

يوم الاثنين 31 أكتوبر: الدراسات الاجتماعية.

يوم الثلاثاء 1 نوفمبر: الهندسة والحاسب الآلي.

يوم الأربعاء 2 نوفمبر: اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الخميس 3 نوفمبر: اللغة الإنجليزية والعلوم.

جدول شهر أكتوبر في الإسكندرية لصفوف النقل في المرحلة الثانوية

يوم الأحد 30 أكتوبر: لغة عربية ودين.

يوم الاثنين 31 أكتوبر: لغة إنجليزية وحاسب آلي.

يوم الثلاثاء 1 نوفمبر: لغة أجنبية ثانية وتربية وطنية

يوم الأربعاء 2 نوفمبر: كيمياء أو جغرافيا وفقا للتخصص.

يوم الخميس 3 نوفمبر: احياء أو تاريخ وفقا للتخصص.

يوم الأحد 6 نوفمبر: رياضيات بالإضافة إلى تكنولوجيا.

يوم الاثنين 7 نوفمبر: فيزياء أو فلسفة حسب التخصص.

يوم الثلاثاء 8 نوفمبر: تاريخ أو علم نفس أو ميكانيكا حسب التخصص.

يوم الأربعاء 9 نوفمبر: جغرافيا للمرحلة الأولى بالإضافة إلى المستوى الرفيع للمرحلتين.

وتختتم امتحانات شهر أكتوبر في مدارس الإسكندرية للمرحلة الثانوية، يوم الخميس 10 نوفمبر: فلسفة المرحلة الأولى.