رئيس الوفد يتابع الاستعدادات لانتخابات الهيئة العليا: هدفنا الظهور بشكل ديمقراطي

تفقد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، الاستعدادات النهائية لانتخابات الهيئة العليا، المقرر إجراؤها بعد غد الجمعة.

انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

وأعرب رئيس الوفد، عن ارتياحه لكل الإجراءات التي جرى اتخاذها، ومنها الإشراف القضائي الكامل من قبل هيئة النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى خروج انتخابات نزيهة وشفافة وبشكل ديمقراطي، تعبر عن قيم الوفد.

وقال الدكتور راغب مصطفى رئيس لجنة الانتخابات، إن اللجنة في حالة طوارئ وانعقاد دائم وحتى انتهاء الانتخابات، من أجل الوقوف على أي مشكلات أو عقبات قد تواجه أعضاء الجمعية العمومية، والعمل على حلها في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن اللجنة تتابع بشكل يومي الإجراءات التي تخص العملية الانتخابية من تجهيز المقر وتجهيز لجان الاقتراع وتركيب كاميرات داخل لجان الاقتراع لنقل وقائع الانتخابات على شاشات عملاقة لأعضاء الجمعية العمومية والمرشحين، منذ بدء التصويت حتى الفرز.

وأكد رئيس اللجنة، أهمية خروج الانتخابات بالشكل الذي يليق بحزب الوفد وتاريخه، راجياً الجميع الالتزام بكل التعليمات التي صدرت من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، حتى تكون هذه الانتخابات مثالا يحتذى به في المستقبل.

وأضاف «مصطفى» أنه جرى تجهيز كل المستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي والأمني للجنة المشرفة على عملية الاقتراع، والتصويت في مقر الاقتراع، وذلك لتيسير الإجراءات خلالعملية التصويت.

وقال رئيس اللجنة، إنه جرى تعليق الكشوف النهائية الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها ومعرفة رقم العضو في الكشوف الانتخابية، كما هو متبع في كل انتخابات الحزب.

وأضافأ ن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لن تسمح بدخول المرشحين أو مندوبيهم أو أي عضو إلى لجان الاقتراع، ويسمح فقط بدخول الناخب، وذلك للتيسير وخروج الانتخابات بالشكل المطلوب.