الخارجية الأمريكية: نرحب بانتخاب عبداللطيف رشيد رئيسا جديدا للعراق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في خبر عاجل، بثته قناة «سكاي نيوز عربية» منذ قليل، ترحيبها بانتخاب رئيس العراق الجديد عبداللطيف رشيد.

انتخاب رئيس جديد وتسمية رئيس وزراء

وأعلن البرلمان العراقي اليوم انتخاب عبداللطيف رشيد، رئيسا جديدا للعراق محل الرئيس برهم صالح، وتم أيضا اختيار رئيس ووزراء جديد هو محمد السوداني الذي خرجت مظاهرات من قبله لرفضه التعيين ولكن بعد تغيير الرئيس والحكومة أصبح رئيس الوزراء في الوقت الحالي.

اشتباكات سابقة في العراق

وجرت اشتباكات واسعة في العراق قبل شهرين بعد صعوبة تشكيل الحكومة وإعلان السيطرة الأمنية في البلاد بسبب خروج ميليشيات مسلحة تدعم أشخاص بعينها مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق في العاصمة العراقية بغداد.