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ضبط 3 أشخاص غسـلوا 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الدقهلية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
06:40 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
أجهزة وزارة الداخلية - أرشيفية

أجهزة وزارة الداخلية - أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة في الدقهلية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

إصباغ الأموال بالصبغة الشرعية 

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنهم تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة وحاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتقدر قيمة تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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