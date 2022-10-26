الداخلية: ضبط 153 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 153 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

153 قطعة سلاح نارى

وعن تفاصيل تلك الحملات، فقد ضبط الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 153 قطعة سلاح نارى بحوزة 119 متهم، كما تم تنفيذ 85993 حكم قضائى متنوع، و ضبط 349 قضية مواد مخدرة بإجمالى 394 متهم حيث تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 190,940 كيلو جرام، كمية من مخدر بودرة حشيش وزنت 6 كيلو جرام.

مخدر الهيروين

كما تم ضبط كمية من مخدر مسحوق زهرة الخشخاش وزنت 3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 102,430 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 15,655كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9,820كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 13,660كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 3,055 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 1,370 كيلو جرام.

مخدر الأفيون

كما تم ضبط كمية من وزنت 310جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 480 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 590جرام، 11320 قرص مخدر.

ضبط 266 دراجة نارية

و تم ضبط 41 متهمًا وهاربًا، و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 11 متهم، و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 266 دراجة نارية مخالفة.

فحص 57 من سائقى السيارات

وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، كما تم ضبط 21184 مخالفة مرورية متنوعة، و فحص 57 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 7 منهم، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.