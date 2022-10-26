«الداخلية»: تحرير 494 مخالفة عدم التزام بمواعيد غلق المحال

حررت الأجهزة الأمنية 494 مخالفة للمحلات، التي لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

مخالفات المحلات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 494 مخالفة للمحلات، التي لم تلتزم بقرار الغلق، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.