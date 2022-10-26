الداخلية: ضبط صاحب مصنع دخان بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه 

أعلنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة نشاط إجرامي فى مجال الغش التجاري، وقال بيان لوزارة الداخلية انه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

صاحب مصنع دخان

و قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص صاحب مصنع دخان "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الغش التجارى من خلال إستغلال موقعه الوظيفى.

حيث يقوم بإستخدام مطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ لترويج معسل غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر وطرحه للبيع بالأسواق ، الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة ، ومحاولته غسيل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات ، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 5 ملايين جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.