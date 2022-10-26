الداخلية تنظم ندوة بشأن الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي بمركز بحوث الشرطة

نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة، ندوة بعنوان «الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي»، جرى خلالها استعراض جهود أجهزة الدولة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وجاء ذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المختصين وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وعدد من طلبة الجامعات المصرية، والكليات العسكرية، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكوكبة من رجال الفكر والإعلام.