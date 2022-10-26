رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

مدير مؤسسة بطرس غالي للسلام والمعرفة: توجيهات الرئيس بزيادة الأجور تخفف الأعباء عن المواطنين

كتب:

أ ش أ
07:11 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أشاد خبراء وسياسيون بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريًا اعتبارًا من نوفمبر المقبل، إلى جانب مجموعة أخرى من القرارات تخفيفا للأعباء عن المواطنين.

زيادة معدلات التضخم عالميا 

ومن جانبها، ثمنت السفيرة ليلى بهاء الدين، المديرة التنفيذية لمؤسسة بطرس غالي للسلام والمعرفة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قرار الدولة بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين، واصفة هذا القرار بالمهم والإيجابي خاصة أنه جاء في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميًا، ومن شأنه مساعدة المواطن على مجابهة غلاء المعيشة.

وتابعت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برفع الحد الأدنى للأجور وبعلاوة استثنائية أتت رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالميًا، مؤكدة مراعاته للظروف التي يمر بها الشعب.

اقرأ المزيد:

عضو «غرفة القاهرة»: الأولوية لوقف تحميل المواطن زيادة الأسعار.. وحل التضخم بالتوعية والإنتاج

رئيس شعبة الأرز: نتوقع استقرار الأسعار الفترة المقبلة

8 أسئلة من «الحوار الوطني» للحكومة في المؤتمر الاقتصادي.. منها الأسعار والصناعة

المترو: استخراج اشتراكات الطلاب طوال أيام الأسبوع ولا زيادة في الأسعار

أرخص 5 مزارات سياحية في أسوان.. الأسعار تبدأ من 20 جنيها

أمريكا تسابق الزمن لخفض الأسعار.. تفاصيل معركة «النفط الكبرى»
بقلم أ ش أ