مدير مؤسسة بطرس غالي للسلام والمعرفة: توجيهات الرئيس بزيادة الأجور تخفف الأعباء عن المواطنين

أشاد خبراء وسياسيون بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريًا اعتبارًا من نوفمبر المقبل، إلى جانب مجموعة أخرى من القرارات تخفيفا للأعباء عن المواطنين.

زيادة معدلات التضخم عالميا

ومن جانبها، ثمنت السفيرة ليلى بهاء الدين، المديرة التنفيذية لمؤسسة بطرس غالي للسلام والمعرفة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قرار الدولة بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين، واصفة هذا القرار بالمهم والإيجابي خاصة أنه جاء في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميًا، ومن شأنه مساعدة المواطن على مجابهة غلاء المعيشة.

وتابعت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برفع الحد الأدنى للأجور وبعلاوة استثنائية أتت رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالميًا، مؤكدة مراعاته للظروف التي يمر بها الشعب.