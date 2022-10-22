رئيس شعبة الأرز: نتوقع استقرار الأسعار الفترة المقبلة

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بدخول القطاع الخاص في منظومة المضارب، كان أفضل قرار.

وتابع «شحاتة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» على قناة المحور الفضائية، الجمعة: «هذا النظام جعل مضارب القطاع الخاص تتسارع لتجميع الأرز لصالح هيئة السلع التموينية وحدث تحفيز، لدرجة أن مضارب القطاع الخاص تنافس وستكون السبب الرئيس في إنجاح المنظومة».

توفير الأرز في الأسواق

وأكد أن محصول الأرز أصبح متوفر في الاسواق ولا يوجد أي عقبات للمضارب بأن تعمل ولا يوجد موانع في ذلك، متابعا: «إذا كان هناك بعض الأخطاء الحمد لله تم تداركها وفيه زيادة، وإن شاء الله هيئة السلع التموينية هتقوم بضرب الكميات التي أخذتها وطرحها في السوق وهي حوالي 200 ألف طن أرز شعير، والـ 50% اللي أخدوها القطاع الخاص من المنظومة سيقوم بضربها هو الآخر واستقرار أسعاره الفترة المقبلة».

وواصل: «المزارع لما بيروح مضرب القطاع الخاص بيستنى وقت من 15 لـ 30 دقيقة، ينزل الرز بتاعه ويشرب شاي عند صاحب المضرب وياخد القيمة بتاعته والحافز اللي مطلعاه الوزارة بجانب إن بعض مضارب القطاع الخاص تعطي حافز من عندها للمزارعين».