الخبير الاقتصادي هاني جنينة: الدولة نجحت في تنفيذ شبكة بنية تحتية غير مسبوقة بتاريخ مصر

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن مصر تشهد إصلاحات هيكلية عميقة جدًا بداية العام المقبل، ولذلك أقرت الدولة اليوم حزمة من المساعدة الاجتماعية بقيمة 67 مليار جنيه لمساعدة الفئات المستحقة التي تتضرر مؤقتًا من هذه الإجراءات، معقبًا: «أي عملية جراحة تؤدي إلى بعض الآلام؛ أملاً في الشفاء التام».

الاقتصاد قبل كورونا كان قويا ومستقرا

وأضاف «جنينة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الاقتصاد المصري في 2019 قبل جائحة كورونا كان قويًا ومستقرًا، واهتز مع أزمة كورونا، وفي 2021 بدأ يتعافى.

الدولة نجحت في تنفيذ شبكة من البنية التحتية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تثبيت سعر الصرف على المدى الطويل يشجع على الاستيراد بصورة كبيرة، كما أن الجانب الإيجابي من أزمة كورنا أو الأزمة الروسية الأوكرانية يتمثل في سرعة اتخاذ بعض الإجراءات التي تزيد من صلابة الاقتصاد المصري المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ شبكة من البنية التحتية لم تكن موجود في تاريخ مصر، وهذا زاد من تنافسية الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.

تشجيع القطاع الخاص على استغلال البنية التحتية المتطورة

وأشار إلى أن البعض قد لا يشعر بتأثير هذه المشروعات في الوقت الحالي لأن الاقتصاد الخاص الذي من المتوقع أن يستفيد من هذه المشروعات خائف من الاستثمار، ولذلك جاءت وثيقة ملكية الدولة لتشجيع القطاع الخاص على استغلال البنية التحتية المتطورة، كما أن قرض النقد الدولي لن يحل المشكلة، ولكنه سيكون خطوة أولى في عودة الاقتصاد المصري للسوق الدولية، وهذا من شأنه توفير الدولار بصورة كبيرة، وعودة المصانع للعمل بشكل كامل.