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خبير اقتصادي: القطاع الخاص شريك مهم جدا للانطلاق نحو النمو

كتب:

هاجر عمر
04:48 ص | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
المؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي

قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي في أسواق المال، إن إعلان الدولة عن وثيقة ملكية الدولة يونيو الماضي تُعد خطوة إيجابية كونها تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، ليكون تمثيل القطاع الخاص 65% من الناتج القومي للاقتصاد المصري خلال 3 سنوات المقبلة.

دور القطاع الخاص في سد الفجوة الحالية بين الناتج المحلي والاستهلاك المحلي

وأضاف عيد في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن القطاع الخاص شريك مهم جدًا لدفع مؤشرات الاقتصاد نحو النمو، إضافة لدوره في سد الفجوة الحالية بين الناتج المحلي والاستهلاك المحلي، لافتًا إلى أهمية دور وثيقة أملاك الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.

الأزمة الروسية الأوكرانية ألزمت دول العالم بسياسات انكماشية تشددية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص ظهر بقوة بعد الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاديات العالمية، وألزمت دول العالم وبنوكها المركزية لاتخاذ سياسات انكماشية تشددية لكبح جماح التضخم، ورفع معدلات العائد الخارجي على عائدات الدخل الثابت، واتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود نسبيًا.

مشاركة القطاع الخاص تساعد الدولة في مواجهة أزمة الإمدادات وسلاسل التوريد

وأشار عيد إلى أن الظروف الدولية الراهنة هي التي تطلبت زيادة مشاركة القطاع الخاص عن طريق وثيقة ملكية الدولة في الاقتصاد القومي، لسد العجز أزمة الإمدادات وسلاسل التوريد المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية.

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