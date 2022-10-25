خبير اقتصادي يوضح المقصود بـ«مؤشر الجنيه المصري» بعد ذكره في توصيات المؤتمر الاقتصادي

أعلن المؤتمر الاقتصادي التوصيات التي خلص إليها، على لسان الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، والتي جاء أبرزها في شق السياسات المالية والنقدية، «إصدار مؤشر للجنيه المصري مقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب»، هذا المقترح الذي قاله حسن عبدالله محافظ البنك المركزي في حديثه خلال إحدى الجلسات الحوارية بالمؤتمر.

وقال حسن عبدالله خلال المؤتمر: «إحنا عايزين نبقى شايفينه قصاد كل العملات.. عملتنا زادت مثلا أمام الليرة التركية 100%.. وزادت أيضا أمام الاسترليني واليورو.. لكن الناس ما بتشوفش ده كله، إحنا مش دولة مصدرة للبترول عشان يبقى عندنا سعر صرف مربوط بالدولار».

وبعد مجيء هذا المقترح الذي تسعى الدولة لاستحداثه لأول مرة في تاريخها، ويستهدف قياس مختلف لقيمة الجنيه، ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي، تساءل البعض بعد عرض التوصيات عن معنى مؤشر قفيمة الجنيه ومدى تأثيره على الاقتصاد.

اقتصادي: مؤشر الجنيه المصري يعطي قيمة عادلة للجنيه أمام العملات

وتعليقًا على هذا الشأن، قال أحمد شريف الخبير الاقتصادي إن مؤشر الجنيه المصري هو مؤشر يشبه مؤشر التضخم على سبيل المثال أو مؤشر أسهم البورصة، ويتم القياس به من خلال تحديد قيمة الجنيه أمام سلة عملات ومقابل الذهب باستثناء الدولار، ويوضح متوسط قيمته أمام العملات الأخرى حسب أهميتها، ويرصد ارتفاع قيمة منتجات مصر أوانخفاضها قيمة أمام سائر الدول.

وأضاف «شريف»، لـ«الوطن»، أنه بمقارنة الجنيه بالدولار خلال الفترة الماضية فسنجد سعره انخفض، أما بمقارنته مع عملات أخرى فنجد أنه انخفض بنسبة أقل أمام اليورو، والمفاجأة أنه حقق ارتفاع بصل إلى نسبة 100% أمام عملة مثل الليرة التركية وارتفاع أيضًا أنمام الياباني.

كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مؤشر الجنيه المصري سيعطيه قيمته العادلة أمام جميع العملات، وصندوق النقد الدولي هو الجهة المختصة بالمساعدة في إطلاقه.