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انتهاء فقرة الموسيقار حسن شرارة في مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا

كتب:

محمود الرفاعى
09:10 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
حسن شرارة خلال الحفل

حسن شرارة خلال الحفل

أحيا الموسيقار الكبير حسن شرارة، الفقرة الأولى من فعاليات الليلة السابعة من مهرجان الموسيقى العربية، المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، على المسرح الكبير.

وقدم شرارة مع فرقة «سداسي شرارة» عددا من المقطوعات الموسيقية، منها الكونشيرتو المصري رقم 2 في سلم دو الصغير.

ومن المقرر أن تستكمل الحفلة بتقديم فقرتين موسيقيتين، للفنان محمد محسن، الذي سيُقدم 11 أغنية، إلى أن تُختتم الليلة بفقرة موسيقية كبيرة للفنانة كارول سماحة.

يذكر أن الحفل نقل من مسرح النافورة إلى المسرح الكبير، خوفًا من تساقط الأمطار كما حدث أمس، في حفل الفنان رامي عياش، والفنانة عفاف راضي.

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