بتول عرفة تخطف كارول سماحة برحلة رومانسية في خامس تعاون بينهما

أعلنت المخرجة بتول عرفة، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن البرومو التشويقي لأحدث أعمالها الفنية، والتي تتعاون فيها للمرة الخامسة مع الفنانة اللبنانية كارول سماحة، من خلال فيديو كليب يحمل اسم «مغروم بمين»، المقرر طرحه اليوم.

تفاصيل كليب كارول سماحة

وظهرت كارول، خلال البرومو، بأجواء رومانسية في إحدى الدول الأوروبية، هو اللون الغنائي الذي تتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرجة بتول عرفة، عقب سلسلة من النجاحات الغنائية سوياً، أظهرت فيها عرفة الجانب الدرامي لـ سماحة، من خلال كليب «شكراً»، كما أبدعت في إبراز مهاراتها الاستعراضية من خلال فيديو كليب «أجازة».

وكان تعاونهم الأول من خلال فيديو كليب «bon voyage» بادرة تلك النجاحات كونه شهد الجانب التمثيلي المختلف لكارول سماحة، من خلال العديد من المشاهد الطريفة المختلفة، الأمر الذي شجعهم على تكرار تلك التجربة بشكلاً تمثيلي مختلف من خلال فيديو كليب «يا شباب يا بنات».

ويذكر أن «مغروم بمين» كلمات وألحان: نبيل خوري، مدير تصوير: حسام حبيب، إخراج بتول عرفة.

تكريم كارول سماحة بجائزة الموركس دور

وكانت كارول سماحة حصلت منذ يومين على جائزة الموريكس دور وسط حضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي ومن بينهم سيرين عبد النور، ماغي أبو غصن، محمد رمضان، منة شلبي، إلهام شاهين، محمد أسامة وغيرهم من النجوم، وحقق الحفل نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.