علماء في جامعة أمريكية: العلامات الحيوية للأرض وصلت لـ«المنطقة الحمراء»

ذكرت مجموعة من الباحثين من جامعة أوريجون الأمريكية أن العلامات الحيوية لكوكب الأرض وصلت إلى «المنطقة الحمراء» أو حالة الطوارئ، لافتين إلى أن البشرية تواجه بشكل لا لبس فيه حالة طوارئ مناخية، وذلك في دراسة نشرت في دورية «بيو ساينس» العلمية.

مستويات ثاني أكسيد الكربون وصلت إلى أعلى مستوى

وحذر العلماء في الدراسة المعنونة بـ«تحذير علماء العالم من حالة طوارئ مناخية 2022»، وعرض مؤلفو الدراسة بيانات جديدة توضح زيادة تواتر أحداث الحرارة الشديدة، وزيادة فقدان الغطاء الشجري العالمي بسبب الحرائق، وزيادة انتشار فيروس «حمى الضنك» الذي ينقله البعوض، وعلاوة على ذلك، لاحظوا أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وصلت إلى 418 جزءًا في المليون، وهو أعلى مستوى مسجل، وشارك في الدراسة ويليام ريبل، الأستاذ في جامعة أوهايو، والباحث كريستوفر وولف، المؤلفين الرئيسيين للدراسة، كما شارك في تأليفه 10 علماء من الولايات المتحدة ودول أخرى.

ونقلت مجلة «فيزكس» عن الدكتور ويليام ريبيل قوله: «أنظر إلى كل هذه الموجات الحارة والحرائق والفيضانات والعواصف الهائلة، هذا هو شبح تغير المناخ على الأبواب».

وتأتي الدراسة بعد خمس سنوات من دراسة مماثلة نشرها ريبل وزملاؤه في مجلة «بيو ساينس» ووقع عليه أكثر من 15 ألف عالم في 184 دولة، وقال كريستوفر وولف: «كما نرى من خلال الزيادات السنوية في كوارث المناخ، فإننا الآن في خضم أزمة مناخية كبيرة، وسيأتي أسوأ بكثير إذا واصلنا القيام بالأشياء بالطريقة التي كنا نقوم بها».

القضاء على انبعاثات الوقود الأحفوري

ونقل تقرير مجلة «فيزكس» عن المؤلف المشارك سليم الحق، من جامعة بنجلاديش: «تغير المناخ ليس قضية قائمة بذاتها، ولكي نتجنب المزيد من المعاناة البشرية التي لا توصف، نحتاج إلى حماية الطبيعة، والقضاء على معظم انبعاثات الوقود الأحفوري، ودعم التكيفات المناخية العادلة اجتماعيًا مع التركيز على المناطق ذات الدخل المنخفض الأكثر ضعفًا».

يذكر أنه في العقود الثلاثة منذ أن وقع أكثر من 1700 عالم على «تحذير علماء العالم الأصلي للبشرية» في عام 1992، زادت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 40%.