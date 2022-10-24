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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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«المالية»: الاقتصاد المصري يواجه أزمات عالمية.. على رأسها «تغير المناخ»

كتب:

نرمين عفيفي
11:21 ص | الإثنين 24 أكتوبر 2022
نائب وزير المالية للسياسات المالية

نائب وزير المالية للسياسات المالية

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنّ الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات الكبيرة، مثل ركود الأسواق العالمية، وأزمة المناخ، والصدمات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية الطرح في البورصة لتوسيع القاعدة الاقتصادية، مع وجود مستثمرين رئيسيين، وهو بعد مهم جدا يجب أخذه في الاعتبار، لأنه يضيف نقل معرفة وفتح أسواق جديدة، وهي أمور مهمة جدا يجب أخذها في الاعتبار وإعطائها أولوية في العمل التنفيذي.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير المالية للسياسات المالية، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم السياسات العامة، المنعقدة في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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