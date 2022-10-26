جون كيري يشيد بجهود وإنجازات مصر في مواجهة تغيرات المناخ

أثنى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، على جهود وزير الخارجية المصري سامح شكري، مؤكدا أنه يحقق إنجازات لمصر في مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف «كيري»، في تصريحات صحفية عبر غرفة نقاش افتراضية بمشاركة ممثل عن جريدة «الوطن» إلى جانب صحفيين من مختلف دول العالم للحديث عن مؤتمر المناخ cop 27، أنه يجب على الدول التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة لأنها أقل تأثيرا على البيئة وأرخص من الوقود الأحفوري بكثير

دول آسيا تجاهد لاستخدام الطاقة المتجددة

وكشف المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، أن عدة دول من آسيا تجاهد لاستخدام الطاقة المتجددة، ويوجد كثير من الدول تسعى للتحول الطاقة الفترة المقبلة من أجل التوفير في ظل أزمات اقتصادية مختلفة في العالم، ومواجهة التغيرات المناخية الحادثة مؤخرا.

وتنعقد القمة المناخ السابعة وعشرين في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 من الشهر ذاته، وهي قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة تغير المناخ وجهود الدولة لمواجهة هذه التغيرات، ودخلت اتفاقية مواجهة التغيرات المناخية في 21 مارس 1994، وتقدمت مصر العام الماضي بطلب استضافة هذا المؤتمر لتكون ثاني دولة عربية وإفريقية تحتضن الفاعلية الدولية بعد أن احتضنها المغرب مرتين سابقا.

ماذا قال السيسي عند تقدم مصر لاستضافة الحدث ؟

وصرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عند التقدم لاستضافة هذا المؤتمر قائلا: «المؤتمر نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا بأسره».