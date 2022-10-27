سيوة في أجمل أوقاتها.. ما لا تعرفه عن أشهر مزارات واحة السحر والجمال

تستعد سيوة لتنظيم أكبر مؤتمر سياحي حول السياحة البيئية وقضايا المناخ، لتنشيط السياحة التي تتميز بها الواحة، خلال الأيام المقبلة، والتي تبدأ موسمها السياحي الشتوي الجديد الشتوي لهذا العام.

وتستقبل سيوة وفودا سياحية من مختلف دول العالم، ممن يعشقون السياحة البيئية وسياحة السفاري والتخيبم في الصحراء، وكذلك رحلات من المصريين من مختلف الجامعات والمحافظات، وأسر يأتون للاستجمام.

من جهته، قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن سيوة تستقبل أكبر حدث سياحي علمي تنظمة كلية السياحة والفنادق عن السياحة والضيافة والتراث، في الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الجاري، وجرى دعوة كليات السياحة والفنادق وأساتذة وعلماء وخبراء للمشاركة في فعاليات المؤتمر.

سيوة تستعد لمؤتمر السياحة

وتحولت واحة سيوة إلى خلية نحل، بحسب محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، في تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدا أن هناك استعدادات مكثفة لانطلاق فاعليات مؤتمر السياحة في سيوة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة الميدانيه لجميع الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق فعاليات المؤتمر العلمي، والتجهيزات النهائية لاستقبال ضيوف الواحة، وظهور المؤتمر بالشكل المشرف واللائق أمام ضيوفها من داخل مصر وخارجها.

وأشار «بكر» إلى تكثيف حملات النظافة والتشجير والتجميل بالمدينة، ومنطقة إقامة المؤتمر والمناطق السياحية والأثرية بالواحة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية كافة، لظهور سيوة بالشكل المناسب، خاصة أن المؤتمر سيكون معبرا عن واحة سيوة بتراثها وثقافتها الفريدة المميزة لها التي يعرفها الكثيرون، ويسمع عنها البعض.

أشهر مزارات سيوة السياحية

وتتنوع المزارات السياحية التي تستهدفها رحلات سيوة، وتتميز بمقوماتها الطبيعية وتنوعها حسب رئيس مدينة سيوة، لافتا إلى أن بها السياحة «البيئية، والأثرية، والعلاجية، والترفيهية، والسفاري، والمهرجانات والمؤتمرات».

وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة، أن من أشهر الأماكن السياحية في سيوة، قلعة شالي، وجبل الموتي وفطناس، وعين كليوباترا ومعبد آمون وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر ورحلات السفاري في الصحراء ببحر الرمال الأعظم، والعيون الكبريتية، والعيون الباردة والساخنة، وبئر واحة والواحات المندثرة، وبحيرات الملح.