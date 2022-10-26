فرحة بين مواطني سوهاج بتوجيهات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية: عمره ما نسينا

أثلجت قرارات مجلس الوزراء اليوم، قلوب المواطنين بكافة المحافظات، واستقبلوها بترحاب وفرحة في سوهاج، سواء العمال والفلاحون والموظفون وأصحاب المعاشات حيث طالت القرارات الوزارية أعدادا كبيرة من المواطنين وأصحاب المعاشات.

قرارات مجلس الوزراء حققت آمال المواطنين

وعن قرارات مجلس الوزراء اليوم، قال محمد منتصر، موظف بإحدى الهيئات الحكومية بمحافظة سوهاج، إن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه أتت لمواكبة التحرك الاقتصادي وغلاء الأسعار في العالم وتأثرت بها مصر، مضيفًا: «يبقى في مسافة قريبة بين الراتب والمصروفات والدنيا هتمشى»، مضيفا أنه كان ينتظر تلك القرارات فلديه أمل بالقيادة السياسية المتابعة للمجتمع.

وأعرب صلاح غانم، موظف، عن أمله أن ترفع قرارات مجلس الوزراء الضرر عن كاهل المواطن مبديًا تفاؤله بالفترة المقبلة وأن تؤدي المشروعات الاقتصادية ثمارها.

وأضاف أحمد عمران، موظف على المعاش، أنه سعيد بقرارات مجلس الوزراء اليوم حيث ساوت ما بين العاملين وأصحاب المعاشات ليشعر بأن له قيمة والدولة تفكر به.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أصدر قرارات اليوم تشمل علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري وشركات الدولة وكذلك أصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، مع وعد المواطنين بعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى يوم 30 يونيو 2023 .

الحماية الإجتماعية بقرارات مجلس الوزراء اليوم

وتضمنت القرارات الوزارية أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي حتى 2500 جنيه ،واستمرار حزمة الحماية الاجتماعية على بطاقات التموين حتى يوم 30 يونيو 2023، وتحديد آلية لتعويض ودعم الشركات المتعثرة والمتوقف أعمالها شريطة عدم تسريح العمالة على أن يبدأ العمل بالقرارات الوزارية وتطبيق العلاوات اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل.