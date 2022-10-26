أحمد موسى عن زيادة الأجور والمعاشات: يا رب المؤتمر الاقتصادي يبقى كل يوم

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بنجاح المؤتمر الاقتصادي الذي عقد على مدار 3 أيام، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ ذكر أن الرئيس تحدث في المؤتمر عن الأوضاع الصعبة، وطلب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعمل حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين، موضحًا أن حزمة الإجراءات الجديدة سيستفيد منها ما يقرب من 90% من الشعب.

حزمة القرارات الجديدة تكلف الدولة 67 مليار جنيه

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن حزمة القرارات الجديدة تكلف الدولة 67 مليار جنيه، وهذا القرار ليس الأول، بل هناك أكثر من 4 حزم حدثت في الفترة الأخيرة، «يارب كل يوم يكون في مؤتمر اقتصادي، وأخبار سارة للمواطنين»، موضحًا أن هناك 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات تصرف بدءا من أول نوفمبر المقبل، يستفيد منها 11 مليون أسرة.

36 مليون أسرة ستستفيد من قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك 36 مليون أسرة ستستفيد من قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، وأن الحكومة قررت تأجيل زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، فضلًا عن استمرارا دعم البطاقات التموينية، حتى 30 يونيو 2023، لـ 10.5 مليون أسرة، أي 36 مليون مواطن مستفيد من دعم بطاقات التموين.