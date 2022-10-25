أحمد موسى: ميناء السخنة سيكون الأكبر والأهم في المنطقة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ميناء السخنة سيكون الأكبر والأهم في المنطقة والإقليم؛ ومصر لديها حركة تجارة عالمية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن تنفيذ 7 ملايين متر داخل المياه.

ميناء السخنة سيكون أكبر وأهم ميناء

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي وجّه دعوة لرجال الأعمال والقطاع الخاص من أجل الاستثمار في الفرص المتاحة، قائلا إنه يعتبر نفسه إنسانًا تدخل لحماية وطنه مصر.

وزير الري ترك آلاف اليوروهات لخدمة مصر

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي قال إن بعض من عرض عليهم تولي مناصب وزارية في الحكومة سألوا عن الراتب الذين سيتقاضونه، وآخرين خشوا تولي المسؤولية خوفًا على تاريخهم، مؤكدا أن الدكتور هاني سويلم، وزير الري، ترك عمله في ألمانيا بآلاف اليوروهات شهريا لكي يتولى المسؤولية في مصر.