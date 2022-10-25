أحمد موسى: بيان الجماعة الإرهابية يهدف لإسقاط الدولة المصرية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى منذ نشأتها للوصول إلى الخلافة وأستاذية العالم، مضيفا أن الجماعة أصدرت بيانا اليوم للكشف عن نواياها الحقيقية.

الإخوان وراء التهديدات المذاعة

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان يردون على ما تم عرضه في برنامج على مسئوليتي، ويؤكدون أنهم وراء التهديدات التي يتم إذاعتها، مؤكدا أنه لا أحد يتعامل مع الإخوان إلا إذا كان له هدف ومصلحة، والإخوان معنيون بأهداف الجماعة والوصول إلى الخلافة وأستاذية العالم.

وأكد موسى أن هدف بيان الإخوان إسقاط الدولة المصرية، ولذا المواطن يجب أن يكون واعيا بما يدبره الخونة: «شوية العملاء اللي مشغلاهم المخابرات الإنجليزية يعملون على هدم استقرار الدولة وإسقاطها».

مخطط الجماعة بات واضحا

وأفاد بأن مخطط الإخوان بات واضحًا، وجرى كشف ما تريده الجماعة الخائنة للدين والوطن، والسيناريو الذي يريدون تكراره.

ولفت إلى أن هدف الجماعة إسقاط مصر، بينما هناك مواطن يتحدث عن رغيف العيش والأسعار: «طيب مالها الأسعار والبلد مكانتش موجودة أساسا، دي الناس مكانتش تعرف تتحرك وتنزل من بيتها في 2011»، موضحا أن الأزمات في كل العالم وأي مواطن لا يعمل لا يجد ما يأكله حتى في أمريكا أغنى دول العالم.