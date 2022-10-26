الإعلامي أحمد موسى يكشف تفاصيل كتاب عن سيرة ومسيرة البابا تواضروس

تحدّث الإعلامي أحمد موسى، عن كتاب «سنوات من المحبة لله والوطن»، الذي حرّرته الزميلة الإعلامية شيرين عبدالخالق، عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قائلا إنّه الأول من نوعه الذي يصدر عن البابا تواضروس، مضيفا: «قرأت الكتاب لمرة واحدة، وهو عبارة عن سرد لـ10 سنوات من المحنة إلى الأمل، على لسان البابا تواضروس».

كتاب البابا تواضروس «سنوات من المحبة لله والوطن»

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنّ الكتاب الذي جاء في 300 صفحة، بدأ كفكرة الزميلة التي تعمل في الإذاعة المصرية، في إجراء حوار مع البابا تواضروس، حيث أعدت الأسئلة وأجرت الحوار، وسجلت 100 ساعة مع قداسة البابا.

وكشف الإعلامي عن تفاصيل الكتاب، قائلا إنّ فصلا منه تناول حكاية الزميلة شيرين عبدالخالق مع البابا تواضروس، وفي فصل آخر تحدّث قداسة البابا عن طفولته وجولاته، ومتابعته للراديو والإذاعة المصرية، كما تطرّق إلى موضوعات عدّة، وهي «أجواء عبور القناة، ونكسة 1967، والفن، والدراسة، والحب، وسفره إلى إنجلترا، وكيف تم انتخابه، والوطن الجريح، ويناير وفبراير، والفوضى، والألم والحزن، وأحداث ميدان العباسية».

تفاصيل لقاء البابا وشيخ الأزهر في 3 يوليو

وأكد موسى، أنّ الكتاب تناول أول لقاء له مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما حدث يوم 3 يوليو، كما كشف عن تفاصيل أول لقاء جمعه بفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للحديث مع محمد مرسي، ونقل الإعلامي كلمات من كتاب البابا، جاء فيها: «مضت أيام قليلة، واصطحبت وفدًا من الكنيسة للقاء مرسي، وكانت مقابلة رسمية، تعاملت فيها برسمية شديدة».

وأكد الإعلامي، أنّ البابا تواضروس تحدّث في الكتاب، عن بداية ظهور بصيص الأمل، بعد حفل عشاء في القرية الأولمبية بحضور الرئيس السيسي، وقال حينها إنّ ما يراد بمصر لن يتحقق، ولابد أن يكون الحرص على البلد كثيرًا، ويجب أن ننظر إلى مصر أولا وقبل كل شيء، لأننا إن انكسرنا لن تقوم لمصر قائمة أبدًا».