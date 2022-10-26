تقرير لمعهد ماساشوستس الأمريكي: مكافحة تغير المناخ أكبر استثمار لواشنطن

ذكر تقرير لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، بالولايات المتحدة أن أكبر استثمار أمريكي هو مكافحة تغير المناخ، موضحًا أن قانون الحد من التضخم، يضع البلاد في وضع يسمح لها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة أقل من مستويات 2005 بحلول عام 2030.

وأضاف التقرير أنه مع اقتراب الولايات المتحدة من تحقيق التزامها الدولي بالمناخ، فإن التشريع من المتوقع أيضًا أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة، وأكثر إلحاحًا، في صحة الأفراد، وإذا نجحت الجهود في تسريع الانتقال من الوقود الأحفوري إلى بدائل الطاقة النظيفة، فسوف يقلل ذلك من تركيزات الجسيمات الدقيقة في الغلاف الجوي المعروفة بتسببها في تفاقم أمراض الجهاز التنفسي، والقلب، والأوعية الدموية، حيث تسبب تلك الأمراض الوفاة المبكرة، إلى جانب ملوثات الهواء الأخرى التي تؤدي إلى تدهور صحة الإنسان.

مكافحة تلوث الهواء تمنع أكثر من 50 ألف وفاة مبكرة

وتابع التقرير أن دراسة حديثة أظهرت أن القضاء على تلوث الهواء من الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة سيمنع أكثر من 50 ألف حالة وفاة مبكرة ويوفر أكثر من 600 مليار دولار من التكاليف الصحية كل عام، وفي حين أن السياسات المناخية الوطنية يمكن أن تساعد في التخفيف من تغير المناخ وتحسين جودة الهواء، فقد تختلف نتائجها على نطاق واسع عندما يتعلق الأمر بتحسين الصحة العامة، وذلك لأن الفوائد الصحية المحتملة المرتبطة بتحسينات جودة الهواء تكون أكبر بكثير في بعض المناطق والقطاعات الاقتصادية منها في مناطق أخرى، ومع ذلك، يمكن تعظيم هذه الفوائد من خلال مجموعة من سياسات المناخ وجودة الهواء.

الدراسات السابقة كانت محدودة الفوائد

وأضاف التقرير أن العديد من الدراسات السابقة، قامت بتقييم الآثار الصحية المحتملة لمجموعات السياسات المختلفة، لكن فائدتها كانت محدودة بسبب الاعتماد على مجموعة صغيرة من سيناريوهات السياسات القياسية، فهناك حاجة إلى أدوات أكثر تنوعًا لتقديم نماذج لمجموعة واسعة من مجموعات سياسات المناخ وجودة الهواء، مع تقييم آثارها الجماعية على جودة الهواء وصحة الإنسان، وقام الباحثون في برنامج خاص بمعهد ماساشوستس بتطوير أداوات مرنة تقوم بذلك.