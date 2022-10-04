خبير: الدول الصناعية تواصل استخدام الوقود الأحفوري على حساب المناخ

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إنّ مصر تستعد لمؤتمر المناخ «كوب 27» بأجندة ترتكز على عاملين رئيسين هما المواجهة والتكيف، وتستهدف المواجهة الحد من التغيرات المناخية، مشددًا على ضرورة أن يقف العالم أجمع يدًا واحدة بالفعل على أرض الواقع لتحقيق هذه المواجهة بعيدًا عن اقتصار الأمر على الحديث في وسائل الإعلام، كاشفًا أن ما يتم الحديث عنه لا ينفذ بنسبة 95% من جانب حكومات الدول الكبرى، أما الـ 5% المتبقية فيتم تنفيذها بالمشاركة مع الدول النامية وأفريقيا.

الدول الصناعية مازالت تستخدم الوقود الأحفوري

وأضاف قطب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن جميع الدول تضع خطط إستراتيجية للتنمية المستدامة لرفع المعاناة عن المواطنين، إلا أنهم يقومون ببعض الأشياء التي تضر المجتمع حاليًا ومستقبليًا، فرغم أن لديهم رغبة قوية في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي، إلا أن هذا الأمر يقابله استخدام الوقود الأحفوري.

استخدام الدول الصناعية للوقود الأحفوري مستمر لتحقيق السبق التكنولوجي

وتابع: «استخدام الدول الصناعية الكبرى لطاقة الوقود الأحفوري ستستمر، كونها تخوض العديد من الصراعات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والعلمية»، كاشفًا عن رغبة الدول الكبرى في تحقيق السبق للوصول إلى التقدم التكنولوجي على حساب المناخ، منوهًا بأن الشعوب بدأت الشعور بالظواهر الجوية العنيفة التي تضرب هذه البلاد، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية تسببت في ظهور الفيضانات والسيول العارمة والأعاصير التي تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بدولة كبرى مثل كندا وفي ولاية كبرى مثل ولاية فلوريدا.