إبراهيم عيسى: السيسي سد منيع أمام عودة الإخوان للمشهد.. ودعواتهم هدفها الفوضى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن تيار الإسلام السياسي عدو مصر وسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، والرئيس عبد الفتاح السيسي هو السد المنيع أمام الإخوان في عودتهم للمشهد المصري مرة أخرى، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم مصطلح الإسلام السياسي على الجماعات خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، وذلك خلال تقديمه برنامجه «حديث القاهرة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة والناس».

دعاة التخريب لا يريدون سوى الفوضى والانفلات

وأضاف «عيسى»، أن بداية حل الأزمة الاقتصادية يأتي من حديث الرئيس السيسي عن الإسلام السياسي القائم على التمييز، «الإخوان موجودون قبل 2011، ولكن تزايد حضورهم بالمشهد المصري عقب 25 يناير هو المشكلة الحقيقية، من خلال السماح بوجودهم عن طريق الجمعيات الدينية، والدعوات للخروج في 11 نوفمبر التي أطلقها رموز الإسلام السياسي في ظاهرها دعوة للتظاهر وفي باطنها دعوة للتخريب والفوضى والانفلات».

السيسي استخدم مصطلح الإسلام السياسي على الجماعات خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن دعاة التخريب لا يريدون سوى الفوضى والانفلات من خلال استنهاض المصريين للنزول للشوارع.