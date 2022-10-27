انطلاق موقع قناة القاهرة الإخبارية اليوم.. قسم خاص لقمة المناخ

نشر الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل إطلاق موقع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وينفرد موقع «القاهرة الإخبارية» بإجراء العديد من الحوارات الخاصة، منها مع هالة غريط، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.

حوارات مع نجوم الفن والغناء

وفي قسم الفنون، ينفرد موقع «القاهرة الإخبارية» بإجراء لقاءات خاصة مع نجوم الفن والغناء في العالم العربي، منهم اللبنانية ديانا حداد، ونجم الغناء التونسي صابر الرباعي، والنجمة اللبنانية رزان مغربي، بعد حصولها على الجنسية المصرية، وأيضا لقاء خاص مع المطرب اللبناني وليد توفيق، والفنان المصري شريف منير.

قسم خاص لقمة المناخ

كما خصص موقع «القاهرة الإخبارية» قسما لقمة المناخ cop 27، يضم عشرات التقارير حول استعدادات الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ.

وحرص الموقع على تأسيس قسم خاصة للكتابة الإبداعية، يضم مجموعة متميزة من شباب الصحفيين، كما أسس وحدة دراسات خاصة في مختلف القطاعات، يكون دورها إصدار تقارير يومية حول تطورات الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتقدم وحدة الدراسات عدة تقارير ودراسات بحثية، ذات طابع إكاديمي، كخدمة متكاملة للقارئ في عالمنا العربي.

8 صحفيين يتحدثون 8 لغات

ويضم موقع «القاهرة الإخبارية» مجموعة من شباب الصحفيين المصريين الذين يتحدثون 8 لغات مختلفة: «الانجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية والصينية والروسية والإسبانية والتركية»، لتقديم خدمات إخبارية متكاملة، ورصد ما يحدث في مختلف دول العالم.

قسم خاص للجرافيك والرسوم والفيديو جراف

وأسس موقع «القاهرة الإخبارية» قسما خاصا للجرافيك والرسوم البيانية والفيديو جراف، من أجل تبسيط المعلومة الإخبارية والتقارير الصحفية للقارئ.

ويتبع موقع «القاهرة الإخبارية» سياسية محايدة تحافظ على محددات الأمن القومي المصري والعربي، ويحرص على أن يكون صوت الشارع العربي، ويناقش القضايا كافة بكل حياد، ويحرص على الدقة وتوثيق المعلومات، ولا ينساق حول منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما يحرص الموقع على الكتابة بالاسلوب الصحفي المصري، للحفاظ على الهوية والمدرسة الصحفية المصرية.