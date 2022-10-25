الإعلامي التونسي رياض جراد: قناة «القاهرة الإخبارية» صوت الدول العربية التي تحتاج لمنبر يناقش قضاياها

أكد رياض جراد، الإعلامى التونسى، أن قناة «القاهرة الإخبارية» ستمد المواطن العربى بخطاب عربى موضوعى معتدل بعد أن شكلت قنوات وعى أجيال كاملة بأخطاء فادحة فى التاريخ والسياسة والاقتصاد.

وقال «جراد»، فى حواره مع «الوطن»، إن المشاهد العربى ينتظر أن تقدم له قناة «القاهرة الإخبارية» مضموناً مهنياً مختلفاً وعميقاً وموضوعياً فى تعاطيها مع الأحداث، بعد اعتماده لفترة ليست بالقصيرة على شبكات أجنبية تبث باللغة العربية، موضحاً أن «القاهرة الإخبارية» ستكون مؤثرة وستُثبت للعالم أن الإعلام بصناعة مصرية سينافس الشبكات العالمية.. وإلى نص الحوار:

فى رأيك، كيف ستكون قناة «القاهرة الإخبارية» رقماً مهماً فى معادلة الإعلام العربى؟

- كإعلامى تونسى وعربى أرى أن «القاهرة الإخبارية» ستصبح صوتاً للشقيقة مصر والدول العربية فى تونس والسعودية والإمارات والسودان وليبيا والبحرين وعمان والأردن وسوريا، حيث إن الدول العربية تحتاج إلى منبر إعلامى يتحدث عنها ويناقش قضاياها ويكون صوتها ويتكاتف معها أيضاً، معبراً عن الوضعين العربى والإقليمى خلال مرحلة تسيطر عليها أحداث متشابكة ومتشعبة ليس فى المنطقة فقط، بل فى جميع دول العالم.

وما الذى يطمح إليه المشاهد العربى من «القاهرة الإخبارية»؟

- المشاهد العربى، خلال المرحلة الحالية، ينتظر أن تقدم له «القاهرة الإخبارية» مضموناً مهنياً مختلفاً وعميقاً وموضوعياً فى تعاطيها مع الأحداث، خاصة من ناحية التوازن والموضوعية والدقة والتنوع، وأيضاً من ناحية الشكل الفنى من تصوير وتقديم وإخراج، فى ظل وجود بيئة للمنافسة جعلت الكثير من القنوات الحكومية والخاصة تطور أداءها حتى تحافظ على جمهورها، فاهتمامات المواطن العربى الإعلامية تطورت وتغيرت، فأصبح المواطن العربى لا يهتم فقط بالأحداث التى تجرى فى بلاده فقط، بل أصبح مطلعاً على الأحداث العالمية السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية، ففى السنوات الماضية لجأ المواطن العربى إلى شبكات أجنبية تبث باللغة العربية، وأعتقد أن المواطن العربى سيجد ضالته فى «القاهرة الإخبارية».

خطة الشركة «المتحدة» تتضمن تكوين أكبر قطاع أخبار فى الشرق الأوسط

هل كنا بحاجة إلى «القاهرة الإخبارية»؟

- أرى أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى محطة مهنية تنضم إلى الكثير من المحطات التى يزدحم بها الفضاء اليوم، خاصة ونحن نعلم خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى تتضمن تكوين أكبر قطاع أخبار فى الشرق الأوسط، طامحة لتحقيق الريادة الإعلامية فى المنطقة، ومصر صاحبة الريادة الإعلامية فى الشرق الأوسط، وحان الوقت لأن تعلن أنها ستُعبر عن جميع العرب من خلال هذه القناة الإخبارية المهمة التى تنطلق من العاصمة المصرية، فكل الإعلاميين والمذيعين العرب ينتظرون انطلاق القناة، لأنهم يريدون من يعبّر عنهم.

وماذا عن تأثير القناة فى المشاهد العربى؟

- مصر منبر الإعلام فى المنطقة، وعلينا أن نؤكد أن إذاعة صوت العرب، التى خرجت من العاصمة المصرية «القاهرة»، استمع إليها كل عربى من المحيط إلى الخليج، ومن «عدن» إلى «نواكشوط»، و«القاهرة الإخبارية» ستكون مؤثرة وستُثبت للعالم أن الإعلام بصناعة مصرية سينافس قنوات وشبكات عالمية.

خطاب عربى معتدل

توجد قنوات شكلت وعى أجيال كاملة بأخطاء فادحة فى التاريخ والسياسة والاقتصاد، وهناك قنوات أثرت أيديولوجياً على الشباب العربى وضللتهم، وهذا ما ظهر خلال السنوات الماضية، وأعتقد أن «القاهرة الإخبارية» ستمد المواطن العربى بخطاب عربى موضوعى معتدل، ولن تكون مجرد قناة إخبارية محلية فقط، ولكن تنقل أخبار المنطقة والإقليم والعالم كله، بتأثير مهم فى المحيط الإقليمى والدولى، من خلال السرعة فى نقل الخبر، والتأطير الموضوعى وتفسير الأحداث ومناقشة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية بموضوعية وعمق وشفافية، وشكل حديث فى صناعة المحتوى وبثه عبر منصاتها المختلفة.