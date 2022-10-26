خبير السياسات الدولية لـ «القاهرة الإخبارية»: القناة ترجمة إعلامية للجمهورية الجديدة

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية لقناة القاهرة الإخبارية، إن قرار الشركة المتحدة بإنشاء القناة، جاء لجذب المشاهد بعيداً عن القنوات صاحبة الرسائل المشوهة التي لا تخدم السياسة المصرية ولا العربية، فضلاً عن أن تجربة «القاهرة الإخبارية» خضعت للدراسة ووضع استراتيجيات إعلامية تعتمد على المصداقية والسرعة وأداء مهني رفيع للعاملين بها.

وأشار في تصريحات لـ «الوطن» إلى أن «القاهرة الإخبارية» وُلدت عملاقة لتكون ترجمة إعلامية للجمهورية الجديدة، التي تهدف لأن يكون العالم العربي موحّداً ضد التهديدات الخارجية، وللحفاظ على سيادة الدول وعدم تقسيمها وتكسيرها، والقناة تسير في هذا الخط، للحفاظ على العالم العربي، وبالتالي ستكون صوتاً للمصريين وللعالم العربي، للحفاظ على مقدّرات الوطن العربي الكبير.

قناة «القاهرة الإخبارية» ولُدت عملاقة

وأضاف «سنجر»: «دائماً مصر كانت واحة للثقافة والفنون والإعلام وتفتح ذراعيها لكل عربي، ينصهر ويندمج بها ويصبح مصرياً، وتحمل القناة الجديدة رسالة تميز من خلال كتيبة من المذيعين والخبراء والمراسلين، والاختيارات بها، ولا تعتمد على المجاملات ولا الخواطر، ولكن تسعى للكفاءة، لتحقيق تميز كبير».

هنا القاهرة.. عاصمة الخبر

وعن شعار «القاهرة الإخبارية».. عاصمة الخبر، قال: القناة تحافظ على هذا الشعار من خلال الأخبار الدقيقة والمصداقية والموضوعية، بعيداً عن التحيّز مثلما تفعل قنوات أخرى تروج لأجندات وسياسات غير صحيحة تتربص بالعالم العربي وهدفها تقسيمه، ومن ثم ستعمل القناة المرتقبة على نقل رسالة مصر إلى العالم كله والتعبير عنها بشكل صحيح وقوي في ظل التحديات العالمية.

وعن توقيت انطلاق «القاهرة الإخبارية» في مطلع شهر نوفمبر، أوضح «سنجر» أن هذا التوقيت مهم جداً في ظل دعم وجود إعلام مهني إخباري، بالتزامن مع انطلاق القمة العربية في الجزائر، وقمة المناخ في شرم الشيخ، ومن ثم هو توقيت مهم للسياسة المصرية ونقل رؤيتها رغم التحديات التي تواجهها.

وعبّر عن سعادته بانطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» بشكل قوي، في ظل قرار الشركة المتحدة بافتتاح «مكتب نيويورك» بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تُعد خطوة مهمة لريادة مصر، وحق الوجود في أماكن صنع السياسة العالمية وتجمع قادة الأمم المتحدة، لتنقل للمشاهد المصري والعربي كل ما يحدث، وتفتح أفقاً أوسع أمام أجيال تعيش في الخارج للتواصل من خلال القناة، بما يحافظ على الهوية المصرية والعربية.

قائمة الخبراء

وتضم القناة مجموعة كبيرة من الخبراء جرى الإعلان عن أسمائهم من قِبل الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الساعات الماضية، ووصفهم بأهل الخبرة والمعرفة والطموح، وهم: «الدكتور ياسر ثابت، الدكتور عزت إبراهيم، الدكتور أشرف سنجر، الدكتور محمد فايز فرحات، الدكتورة نورهان الشيخ، الدكتور أسامة السعيد، أشرف العشري، محمد مصطفى أبو شامة، سيد جبيل وإيهاب عمر».