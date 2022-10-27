ثروت الخرباوي: جماعة الإخوان تتاجر في المخدرات لتدعيم كياناتها العسكرية

وصف الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية والمحامي بالنقض، جماعة الإخوان بأنها «براجماتية نفعية»، لذلك تتاجر في المخدرات لتدعيم كياناتها العسكرية، مشددًا على أن مصر ستظل آمنة ومطمئنة حتى يوم القيامة، مشددا على أن جماعة الإخوان مفسدة تهدف لإنشاء خلايا جديدة بشباب غير مرصودين.

الخرباوي: جماعة الإخوان تستخدم خطابات دينية مزيفة

وأوضح «الخرباوي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن جماعة الإخوان تستغل الغضب لدى الشباب وتستخدم خطابات دينية مزيفة، لافتا إلى أنها كانت تستهدف أخونة القضاء، وتريد قضاة يحكمون بقانونها.

ولفت الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إلى أن جماعة الإخوان تجند الشباب الذين لم تنضج عقولهم، وتسعى لتشويه وعيهم، مؤكدا أنها تدعو للفوضى من أجل إحداث ثقب في جدار الوطن.

الخرباوي: جماعة الإخوان لديها خطابين

وأشار الدكتور ثروت الخرباوي، إلى أن جماعة الإخوان لديها خطاب داخلي لعناصرها، وآخر خارجي للشعب، وترى باقي تكوينات الإسلام السياسي أنها صفحات في تاريخ التنظيم، مشددا على أنها تستغل صلاة القيام للترويج لشعبيتهم، ولا تهتم بمصر ولا شعبها، وظهر ذلك على لسان مهدي عاكف حينما قال «طز في مصر وشعبها».

وأشاد «الخرباوي» بتنفيذ العاصمة الإدارية، قائلا إنها فكرة عبقرية، خاصة أنها ستجمع مؤسسات الدولة في موقع قومي، ما يقطع الطريق على خطط الجماعة الإرهابية للاستيلاء على المؤسسات.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن جماعة الإخوان تستهدف الوصول للحكم منذ تسعينيات القرن الماضي، وهي الأمور التي بدأ بتفنيدها بعد انشقاقه عنها عام 2000، لافتا إلى أنه وقتها أصدر وثيقة فتح مصر، مشددا على أن أنها تستهدف الدولة الوطنية الحديثة؛ وليس الرئيس السيسي أو المؤسسات.

الخرباوي: أنا كنت مستهدف بعد معارضتي للإخوان

ولفت «الخرباوي» إلى أن خيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام العريان، كتبوا وهم في السجن بعد القبض عليهم عام 2013، أنه كان عليهم أن يقتلوا المعارضين، مؤكدا: «أنا كنت مستهدف وغيري كان مستهدف، بعد معارضتنا للإخوان».