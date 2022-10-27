معرض مجاني للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية للأسر الأكثر احتياجا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجا

وأشاد محافظ الشرقية بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع، وتقديمها المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

ومن جانبه، أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها المجتمعي لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة الرئيس السيسي «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

تنظيم معرض أثاث منزلي مجاني

وأوضح سيد رجب مدير جمعية الأورمان في الشرقية، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، جرى تنظيم معرض مجاني للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع المحافظة، لخدمة 200 أسرة من الأولى بالرعاية بقرى «سنجها - ناطورة - يعقوب - أبو شرابية»، التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية على الطبيعة للتعرف علي احتياجات الأسر، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأضاف «رجب» أن المعرض جرى تنظيمه لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا من محدودي الدخل وذوي الهمم والأرامل والأيتام، وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية مجانا من «أنتريهات - صالونات - بوتاجازات - ثلاجات - غسالات أتوماتيك – سجاد- غرف نوم - مكاتب - مراتب - مفروشات».