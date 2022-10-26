وزيرة التضامن الاجتماعي: 56% من المسنين يستفيدون من المعاشات

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 56% من المسنين يستفيدون من المعاشات، لافتة إلى أن هناك 7.1 مليون مسن في مصر، ونسبة التعليم بينهم بلغت 56%، لافتة إلى أن 1.1 مليون منهم يعملون.

ولفتت «القباج» خلال حضورها احتفالية وزارة التضامن باليوم العالمي للمسنين، إلى أن المعاشات ضمن برامج الحماية التي يستفيد منها المسنون في مصر، موضحة أنه جرى الانتهاء من الوصول إلى المسودة النهائية لقانون المسنين، ويجري تخصيص موازنة 3 مليارات جنيه سنويا للمسنين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت أن هناك 164 دارا للمسنين، بجانب أندية المسنين، قائلة: «ليس كل من يذهب لدار المسنين ولاده تخلوا عنه، ومن حق المسن تقرير مصيره، وتم إتاحة برنامج رفيق المسن من وزارة التضامن لخدمة المسنين في منازلهم».

دعم أصحاب المعاشات وحماية كبار السن

وأشارت إلى أنه بجانب صرف المعاشات، تم إعفاء المسنين من رسوم المواصلات العامة مثل المترو والسكك الحديدية، كما قدم بنك ناصر الاجتماعي شهادة رد الجميل بنسبة فائدة 15.25% حرصا من البنك على دعم وحماية كبار السن، وأتاح بنك ناصر 150 فرصة عمل للمسنين القادرين على العمل لمتابعة قرض مستورة، كما ساهم البنك في دعم دار الباقيات الصالحات التى تعد أول دار لمرضى الزهايمر، لافتة إلى أنه جرت زيادة المعاشات بنسبة 50% حتى الآن، بالإضافة لتقديم رعاية صحية للمسنين لمواجهة فيروس كورونا.

مسابقة لحفظ القرآن الكريم بعد سن الـ60

من جانبه، اقترح الدكتور مجدي عاشور، مستشار وزارة التضامن للتوعية الدينية، على وزيرة التضامن عمل مسابقة في أكتوبر المقبل، تكون عبارة عن استكتاب المسنين وكتابة خبراتهم في قضايا الوعي مقابل هدايا رمزية لأنهم في حاجة للعطاء، كما اقترح عمل مسابقة لحفظ القرآن الكريم بعد سن الـ60، وتكرارها في الشعر والرسم.