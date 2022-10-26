مستشار وزيرة «التضامن»: الرئيس يعمل على تكريس مفهوم الدولة الرحيمة بمواطنيها

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن الحزمة الاجتماعية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مجلس الوزراء بإطلاقها الأخيرة جاءت في ظل ظروف حرجة واستثنائية للغاية، مشيرًا إلى أن الرئيس يعمل على تكريس مفهوم الدولة الرحيمة بأبنائها، وتراعي ظروف المواطن المصري.

هاشم: الأزمة العالمية سببها الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن السبب الرئيسي للأزمة العالمية تلك الحرب الروسية الأوكرانية، والتي جاءت تابعه لأزمة جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت في اقتصاديات العديد من دول العالم.

هاشم: الحكومة تنحاز إلى المواطن

وأوضح أن الحكومة منذ تولي الرئيس السيسي وهي دائما ما تنحاز إلى المواطن، وأطلقت 4 مراحل مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ في عام 2016، وتم خلالهم إطلاق حزم حماية اجتماعية مهمة وضرورية للمواطنين، وذلك ضمن التدابير التي تم اتخاذها لحماية المواطن من الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، جاء كقرار تنفيذي أول لمخرجات المؤتمر الاقتصادي الأول، وهو توجيه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تقر الحكومة حزمة حماية اجتماعية جديدة، وأن لا يتحمل المواطن أعباء جديدة، ما سيكلف الدولة 67 مليار جنيه من أجل تطبيق حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الرواتب والمعاشات.