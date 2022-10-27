تحرير 2703 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حررت الإدارة العامة للمرور، 2703 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني على الطرق والمحاور الرئيسية خلال 24 ساعة، كما شنّت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكبرة، وتمكّنت من رفع47 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 1113مخالفة عدم ارتداء الخوذة

وأسفرت الحملات عن تحرير 1113مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة بهدف إعادة الانضباط إلى الشارع، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتتمثل العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، في سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، ويعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة قد تصل إلى 6 أشهر، تطبق عليه غرامة تبدأ من قيمة 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، تطبيق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة، حسب قانون المرور.