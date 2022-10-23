«الداخلية» تحرر 2730 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ضبطت الإدارة العامة للمرور، عددًا من المخالفات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2730 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع 56 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

كما شنّت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكبرة، وتمكّنت من رفع 56 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 1082 مخالفة عدم ارتداء الخوذة

وجرى ضبط 1082 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة بهدف إعادة الانضباط إلى الشارع، وإحكام السيطرة الأمنية.

أما عن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، فتتمثل في الآتي:

1ـ سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

2ـ يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة قد تصل إلى 6 أشهر.

3ـ تطبق عليه غرامة تبدأ من قيمة 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

4ـ تطبيق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة، حسب قانون المرور.