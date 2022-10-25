تحرير 2864 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

أعلنت الإدارة العامة للمرور من خلال بيان رسمي لوزارة الداخلية عن عدد المخالفات التي تم تحريرها بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وعدد مخالفات قائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، إضافة إلى عدد السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

نتائج المخالفات

وأوضح بيان وزارة الداخلية الرسمي تحرير 2864 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، مع ضبط 1040 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، إلى جانب رفع 66 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وعن عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، فهي كالتالي:

ـ سحب الترخيص لمدة بداية من شهر وقد تصل إلى 3 أشهر.

ـ يتمّ معاقبة صاحب المخالفة بالحبس مدة من الممكن أن تصل إلى 6 أشهر.

ـ يتمّ تطبيق عليه غرامة بداية من 300 جنيه ومن المكن أن تصل إلى 1500 جنيه.

ـ تطبيق إحدى العقوبتين سواء الحبس أو الغرامة، وفقًا قانون المرور.