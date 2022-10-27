وزير المالية: اتفقنا مع صندوق النقد الدولي على تمويل بـ 9 مليارات دولار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تضمن تمويل بـ 9 مليارات دولار، بينها 3 مليارات دولار من الصندوق، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.

وأضاف «معيط»، خلال مؤتمر صحفي، أن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي تعمل على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80% وأيضًا ضبط احتياجات التمويلية الاجمالية والاستمرار في سياسة الضخ المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل وتحسين كفاءة وفاعلية النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام وأيضًا وتخفيض عجز الموازنة.

وتابع: «سنستمر في الاصلاحات الهيكلية للمالية العامة والتي تستهدف زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة وتعزيز الحوكمة والمسائلة والشفافية ودعم أهداف التخفيف من أثار تغير المناخ، ونستمر في الحماية الاجتماعية من خلال تبنى حزم متعددة من إجراءات الحماية الاجتماعية اللي الفترة اللي فاتت الحكومة أعلنت عدد منها في شهر إبريل وسبتمبر وأمس، في إطار السياسات المالية للبرنامج مع صندوق النقد الدولي».