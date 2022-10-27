محافظ البنك المركزي: نستهدف مضاعفة الاحتياطي النقدي خلال 4 سنوات

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إنّ الوصول لاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق، والذي اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المتسقة مع برنامج الإصلاح، مؤكدا: «نستهدف مضاعفة الاحتياطي النقدي خلال 4 سنوات».

وأضاف عبدالله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ورئيسة بعثة قبل صندوق الدولي في مصر، أن الاتفاق ساعد على استقرار الاقتصاد الكلي، وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، والتي زادت حدتها على مستوى العالم، وعلى جانب السياسة النقدية، بدأ البنك المركزي المصري في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

وتابع بأنّ البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطيات على نحو تدريجي ومستدام حيث تم تصميم برنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في الأربع السنوات المقبلة، ونستهدف مضاعفة الاحتياطي النقدي في هذه الفترة.

واستكمل: «أعلن البنك المركزي اليوم أنه سوف يتم تحرير قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار».

وأكد: «ستهدف السياسة النقدية إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي والتي سيتم الإعلان عنها نهاية العام».