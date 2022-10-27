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البنك المركزي يلغي الاعتمادات المستندية للاستيراد في ديسمبر المقبل

كتب:

مارينا رؤوف
10:34 ص | الخميس 27 أكتوبر 2022
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن عدد من القرارات والإجراءات الإصلاحية التي قام باتخاذها لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي كبير، لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مستدام وشامل.

وأشار البنك المركزي المصري قيامه بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام إلغائها الكامل لها في ديسمبر 2022.

وأكد المركزي أنّ ذلك يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.