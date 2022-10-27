إنجازات «حياة كريمة» في دمياط.. مجمع للخدمات الزراعية وسوق حضارية

شهدت مدينة ميت أبو غالب وقرية السوالم في محافظة دمياط، أعمال تطوير في الطرق والشوارع والصرف الصحي، لتصبح من القري المتطورة بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، موزعة على مركز كفر سعد ضمن مبادرة «حياة كريمة».

إنشاء سوق حضارية

وقال أمير أبو العز المسؤول عن لجنة الإسكان في مجلس المدينة، إنّ «ميت أبوغالب» شهدت إنشاء عددا من المشروعات في ظل مبادرة «حياة كريمة»، مثل السوق الحضارية وموقف للسيارات الذي وفر للمدينة الجديدة كافة وسائل النقل والمواصلات بالمحافظة.

وأكد هاني رمزي مسؤول السكان بالمجلس، أنه جرى خلال مبادرة «حياة كريمة»، ترميم وتطوير وإحلال المستشفى المركزي، وتجديد الكثير من مرافقه؛ كما جرى تطوير محطة المياه بطلمبات لتوصيل مياه الشرب للمنازل على مدار اليوم؛ وتحديث نقطة الشرطة والسجل المدني، وتجديد وتجميل مدارس المدينة، ورصف طرقات المقابر.

مجمع للخدمات الزراعية

وأكد محمود جبريل أحد أهالي قرية السوالم في حديثه لـ«الوطن»، أنه جرى إنشاء مجمع للخدمات الزراعية وآخر للمصالح الحكومية يخدم سكان القرية والقرى المجاورة لها، كما جرى إنشاء مركز شباب ومدرسة «مهرشان 2» ضمن «حياة كريمة».

تخصيص 3 مليارات جنيه ضمن «حياة كريمة»

وأكد مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أنه جرى تخصيص 3 مليارات جنيه ضمن «حياة كريمة» في مركز كفر سعد بدمياط، وعمل توسعات محطة مياة قرية السوالم 60 ل/ث ومشروع توسعات محطة مياة ميت أبوغالب 90 ل/ث، وإنشاء مدرسة تضم 33 فصلًا بمساحة 2800 متر.

وأضاف المصدر، أنه جرى إدراج 28 قرية بإجمالي 219، تابعة لمركز كفر سعد بكثافة سكانية تقترب من 250 ألف نسمة، لتنفيذ 1378 مشروعًا، بالإضافة إلى المشروعات التي يجري تنفيذها مركزيا ضمن المبادرة.

وتابع المصدر؛ أنه جرى توفير مرافق وخدمات بمدينة ميت أبو غالب وقرية السوالم، وإنشاء الصرف المغطى بترعة الساحل ورصف الطرق الموازية لها وتطويرها وإضاءتها، بالإضافة إلى أعمال التشجير والتجميل، وإقامة مقاعد ومتنزهات ترفيهية على جانب النيل.