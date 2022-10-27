10 آلاف مستفيد من قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي في قرى «حياة كريمة»

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استفادة 10 آلاف مواطن من فعاليات قافلة «ستر وعافية 2»، أمس، في محافظة القليوبية بمركز كفر شبين، بمشاركة مـا يقرب من ألفي متطوع وتنفيذي، و13 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى مشاركة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

حزمة مبادرات اجتماعية لأهالي حياة كريمة بالقليوبية

وأوضح البيان الختامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي، أن القافلة استهدفت ما يقرب مـن 10 آلا مستفيد في قرى حياة كريمة بمركز شباب كفر شبين، من أحد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية، من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من المبادرات الاجتماعية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المـواطنين.

وشملت الفعاليات توزيع سلع غذائية ولحوم مجمـدة ومستلزمات مدرسية، ومعـرض ملابس، ومبادرات صحية؛ لتحسين جـودة الخدمات الصحية وتوفيرها بشكلٍ مـجـاني للأسر الأولى بالرعاية.

مبادرات توعوية لأهالي قرى حياة كريمة

وأوضح بيان التحالف الوطني، أنّه تمّ توفير تخصصات رمد وعظام، وباطنة وجلديـة وأطفال، وقل، إضافة إلى تنظيم مبادرات توعية للوقايـة من أمـراض سرطان الثدي والصحة الإنجابية للأسرة.