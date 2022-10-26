سقوط أمطار غزيرة ورعدية على دمياط.. وانخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب

تعرضت محافظة دمياط لأمطار غزيرة، على كثير من الأنحاء، قبل قليل، في الوقت الذي استمرت فيه شدة حركة الرياح وارتفاع الأمواج، كما انتشرت السحب المنخفضة والمتوسطة، وانخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة.

تأثر الأسواق بحالة الطقس اليوم

وتأثرت حركة الأسواق بمحافظة دمياط، بسوء الأحوال الجوية، وتراجع إقبال الزبائن على سوق شارع عبدالرحمن، أحد أكبر أسواق الموبليات في المحافظة، في الوقت الذي استمرت فيه حركة البيع بشكل محدود في سوق القنطرة للأسماك.

أمطار متفاوتة الشدة

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن السحب الرعدية تؤثر بقوة على دمياط، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون متوسطة أحيانًا، ومن المتوقع أن تتقدم لتؤثر على بورسعيد.

غيوم تملأ سماء دمياط

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تخف حدة الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتة إلى أن درجة الحرارة على دمياط سجلت 24 درجة، في ظل وجود غيوم متقطعة، وضغط جوي ضمن الحدود العادية.

عزوف مراكب الصيد عن العمل

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه مدينة رأس البر، ارتفاع الأمواج وهبوب رياح سريعة، وعزوف مراكب الصيد ببوغاز عزبة البرج عن العمل خارج المدينة، كما استمرت حركة الملاحة بهيئة ميناء دمياط، وسط انتظام دخول وخروج سفن الحاويات وتفريغها على الأرصفة.