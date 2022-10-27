«الداخلية» تضبط متهما بالاستيلاء على 1.8 مليون جنيه من المواطنين

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال، بعد تقدم مواطنين ببلاغ ضده إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، يتهمانه بالاستيلاء على 1.8 مليون جنيه منهما، بزعم امتلاكه علاقات بعدد من موظفي الجمارك، والتي تمكنه من استيراد سيارات من الخارج، على خلاف الحقيقة.

وكشفت التحريات عن اتفاق المتهم مع مقدمي البلاغ على استيراد 5 سيارات لهما مختلفي الماركات، إلا أنه لم يفِ بتعهده، ورفض رد المبلغ المالي لهما، ما دفعهما إلى تحرير المحضر ضدهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده