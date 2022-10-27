شحن 89 ألفا و780 طن «كلنكر» إلى كوت ديفوار وغينيا من ميناء شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شحن 87 ألفًا و780 طنًا، من خام «الكلنكر» اليوم، إلى كوت ديفوار وغينيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة.

نشاط حركة السفن

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، شهدت نشاطًا ملحوظًا في حركة سفن البضائع العامة، إذ استقبلت السفينة «KYRA PANAGHIA» الآتية من تركيا التى ترفع علم ليبريا، ويبلغ طولها 199 مترًا وغاطس 11.6 متر والحمولة الكلية 35 ألفًا و812 طنًا، وذلك لشحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار للمرة الرابعة خلال أيام.

استقبال سفينة آتية من ميناء دمياط

كما استقبل الميناء، السفينة «MINDANAO» الآتية من ميناء دمياط التي ترفع علم ليبيريا، ويبلغ طولها 189 مترًا والغاطس 10 أمتار، والحمولة الكلية 31 ألفًا و228 طنًا، وذلك لشحن 39 ألفًا و780 طنًا من خام الكلنكر إلى غينيا.

واتخذت إدارة الميناء، كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفن، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، ما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن البضائع العامة، الذي يأتي انعكاسًا للنجاحات التي أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية، لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.