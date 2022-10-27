رئيس المصرف المتحد: قرارات البنك المركزي بداية لاقتصاد حر يدعم التنمية

أكد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أنَّ قرارات البنك المركزي اليوم الخميس، هي بشائر المؤتمر الاقتصادي وبداية اقتصاد حر يدعم التنمية.

«القاضي»: قرار مرونة سعر الصرف يقلل الطلب على العملة الأجنبية

وأضاف «القاضي» في بيان للبنك، أنَّ قرار مرونة سعر الصرف يعني تحرير سعر الجنيه المصري وتركه لقوى السوق «العرض» و«الطلب» ما ينعكس بالإيجاب على طلب العملة خارجياً وزيادة الصادرات.

تفعيل آلية الإنتربنك توفر المعروض من النقد الأجنبي بالسوق المحلية

وتابع موضحاً: «القرار سيساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية، خاصةً مع تزامنه مع رفع سعر الفائدة 2%، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الأجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد».

قرارات المركزي تدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد القومي

كما أكد رئيس المصرف المتحد، أنَّ قرارات البنك المركزي المصري بضمان سعر مرن للجنيه مع الحصول على قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبي المباشر.

الإصلاح الاقتصادي المدعوم بغطاء إنتاجي وصناعي للدولة

وأشار أيضاً إلى ضرورة تزامن تلك الإجراءات مع برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء إنتاجي وصناعي للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي وإدارة رئيس الوزراء والمشاركين باحترافية لعدم تكرار المشكلة الاقتصادية.