المصرف المتحد: تخريج أول 30 شركة ضمن مبادرة «رواد النيل»

احتفل المصرف المتحد، بالتعاون مع المجلس التصديرى للأثاث، بتخريج أول 30 شركة مصرية متخصصة فى صناعة الأثاث من خلال برنامج تطوير صناعة الأثاث فى مصر، ضمن مبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزى المصرى التى تنفذها جامعة النيل الأهلية.

حضر حفل التخرُّج، الذى أقيم فى مقر مبادرة رواد النيل بجامعة النيل الأهلية، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزى المصرى، وعدد من مسئولى القطاع، بالإضافة إلى وليد على، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة بالمصرف المتحد، وتامر ميخائيل، رئيس فريق ائتمان والمسئول عن تطوير المنتجات بقطاع المشروعات الصغيرة بالبنك، بجانب مسئولى المجلس التصديرى للأثاث، ومبادرة رواد النيل، بالإضافة إلى نخبة من كبار الخبراء والمقيمين لصناعة الأثاث ومسئولى الشركات الحاصلة على البرنامج التأهيلى.

وأكد المصرف المتحد، فى بيان أمس، أن البرنامج استمر لمدة 10 أشهر، ويهدف إلى توطين صناعة الأثاث ورفع تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الأسواق المحلية والخارجية فى هذا القطاع، حيث تم تقديم حلول مبتكرة ومتخصصة فى صناعة الأثاث للشركات المشاركة فى البرنامج، كما يستهدف البرنامج مساعدة الشركات العاملة فى مجال صناعة الأثاث على كيفية التوافق مع معايير الجودة العالمية والأنظمة التكنولوجية الحديثة التى تلائم متطلبات الأسواق الخارجية بهدف تنمية الصناعة الوطنية وتعظيم صادرات الأثاث المصرى.