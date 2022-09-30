أنواع شهادات الادخار وعائدها من المصرف المتحد

يبحث العديد من أصحاب المدخرات عن عائد جيد على أموالهم في البنك المصرية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار التضخم الذي يشهده العالم حاليا.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير

ووفقًا لمصادر مسؤولة بالمصرف المتحد، فإن البنك يطرح عددًا من شهادت الأدخار منها الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، عائد ربع سنوي أو شهري، مشيرًا إلى أنّ عائد الشهادة متغير ومربوط بسعر الكوريدور للإيداع بالبنك المركزي.

وأشارت المصادر إلى أنّ الشهادة تمنح صاحبها عائدًا تنافسيًا متغيرًا شهريًا أو ربع سنوي، مدة الشهادة ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة، وتتيح لك الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها، موضحة أن الحد الأدنى للشراء 1000 ومضاعفاتها، حيث يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها، ومتاحة للأفراد فقط.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير

وقالت المصادر، إنّ البنك لديه شهادة ادخار أخرى تمتع بعائد تنافسي متغير مع الشهادة الثلاثية، لمدة 3 سنوات، حيث تمنح عائد تنافسي متغير يصرف شهريًا، ويمكن لأصحابها الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها، وحدد البنك الحد الأدنى للشراء 5000 ومضاعفاتها، الشهادة متاحة بالعملة المحلية، يطبق العائد طبقًا لمعدل الكوريدور للإيداع، وهو معدل يتم تحديده من قبل البنك المركزي والذي يطبق عند الإيداع لمده يوم واحد طرف البنك المركزي، وتكون متاحة للأفراد فقط.

الشهادة الماسية

وأشارات المصادر، ان البنك لديه الشهادة الماسية، وهى شهادة ثلاثية ذات عائد ثابت، يُصرف العائد كل ثلاثة أشهر، تمكنك من الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الشهادة يصل إلى 90% من قيمة الشهادة، الحد الأدنى للشراء 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

الشهادة الخماسية

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​وقالت المصادر، إنّ الشهادة الخماسية تمنح أصحابها فرصة ادخار الأموال لـ5 سنوات بالعائد الثابت المميز كل شهر، مدة الشهادة 5 سنوات حيث تمنح تسهيلا ائتمانيًا بضمان الشهادة يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.