المصرف المتحد ينظم ثاني ورشة عمل لتمكين المرأة وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة

أعلن منتدى «لكى» للمصرف المتحد، عن تنظيم ثانى ورشة عمل ثقافية بنكية لتمكين المرأة وتأهيلها اقتصادياً واجتماعياً ومصرفياً وذلك تقديراً للدور الكبير الذى تقوم به المرأة المصرية كداعم قوى لترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة.

تضمنت ورشة العمل التعرف على ميزات بطاقة «لكى» المصرفية، التى خصصت لجموع العملاء من السيدات بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تتيح باقة «لكى» للسيدات فرصة التمتع بحزمة من المنتجات البنكية والخدمات المصرفية الرقمية عالية الجودة، التى تتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية.

تدريب مستمر للسيدات على أساسيات الإدارة الرشيدة

وتمكن باقة «لكى» السيدات من أعضاء المنتدى من فرص التدريب المستمر على أساسيات الإدارة الرشيدة، والطرق المثلى لإدارة الاستثمارات المالية وغير المالية، الأمر الذى يسهم فى رفع الكفاءة الفنية والتأهيل البنكى لعضوات منتدى «لكى» لتتمكن المرأة من إدارة استثماراتها وأموالها بالطرق المثلى لتحقيق أعلى عائد، فضلاً عن التأهيل لإقامة مشروعات خاصة تحت مظلة ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأكد المصرف، فى بيان، أن المرأة تمثل 48.5% من حجم السكان فى مصر، وأن نسب البطالة بين الإناث وصلت إلى 17.7%، وأرجع التحديات التى تبطئ من عملية التوظيف والتشغيل للمرأة المصرية إلى الثقافة والموروثات الاجتماعية، وذلك على الرغم من جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً وتخصيص عام المرأة 2018 لدعمها وتأهيلها، كذلك وضع ميزات خاصة للمرأة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تقوم بها السيدات.

حزمة من التمويلات متناهية الصغر

ويقدم المصرف ضمن منتدى «لكى» حزمة من التمويلات متناهية الصغر والتى تتناسب مع طبيعة أنشطة العارضين المختلفة سواء التجارية أو الصناعية أو الخدمية أو الحرفية، الأمر الذى يسهم فى القضاء على البطالة وزيادة نسب التشغيل، ما ينعكس على التوسع محلياً وزيادة الصادرات، حيث تستطيع العميلة من خلال إجراءات بسيطة الحصول على التمويل اللازم لمشروعها من شبكة فروع المصرف المتحد الـ68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية